أعلن مهرجان سانريمو، وهو أكثر المسابقات الموسيقية شعبية في إيطاليا، عن أفضل المرشحين لعرض العام المقبل، حيث عادة ما يُمثِّل الفائزون إيطاليا في مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن).

وقد تم إدراج المتسابقين الـ 22 لدى هيئة الإذاعة "آر إيه آي" وشملت الأسماء المرشحة الشاعر الغنائي "محمود" الذي يؤدي هذا العام مع المغني بلانكو، بالإضافة إلى المغنيين إيما مارون وإيفا زانيتشي وماسيمو رانييري. كما يشارك نجوم قدامى من الساحة الموسيقية الإيطالية مثل جياني موراندي.

ومن المقرر أن تنعقد الدورة 72 المقبلة من مهرجان سانريمو على مدى خمس أمسيات من 1 إلى 5 شباط/فبراير من العام المقبل.

وفي عام 2021، فازت فرقة مانسكين من روما ،كما فازت بمسابقة الأغنية الأوروبية في روتردام في أيار/مايو. ونتيجة لذلك، ستستضيف إيطاليا مسابقة العام المقبل، التي ستقام في أيار/مايو المقبل بمدينة تورينو شمالي البلاد.