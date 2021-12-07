المواطن شريك في الإصلاح ويجب الإبلاغ عن مكامن الخلل



أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد أن المواطن شريك أساسي في عمليات الإصلاح والتطوير المنشود، لافتا الى أن المحافظة لن تدخر جهدا في كل ما من شأنه أن يرتقي بالخدمات التي تقدم للمواطنين.



جاء ذلك خلال لقائه مع أبناء منطقة الدوحة في مقر مختارية المنطقة بحضور مختار المنطقة ورئيس فريق طوارئ بلدية العاصمة زيد العنزي وأعضاء الفريق، ومسؤولي المحافظة، حيث يأتي ذلك ضمن اللقاءات التي يحرص على إجرائها عن قرب.



واستمع الخالد الى العديد من المطالب والمشاكل التي تعاني منها المنطقة مثل سكن العزاب وسط الأهالي وأثر ذلك على أبناء المنطقة أمنيا واجتماعيا، ووقوف السيارات والشاحنات والمعدات الثقيلة أمام الجمعيات والمساجد والساحات العامة، واعدا إياهم بالتعاون مع الجهات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة لها بأقصى سرعة ممكنة.



وذكر أن هناك العديد من القوانين الحالية، لاسيما المتعلقة بسكن العزاب وسط المناطق النموذجية بحاجة الى إعادة النظر وإصدار تشريعات قادرة على وقف مثل هذه التجاوزات وتلائم المجتمع الكويتي وبيئته المحافظة بعد تزايد الشكاوى حول هذه الآفة التي باتت تشكل خطرا على كل مناحي الحياة الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والخدمية، لافتا الى أن الدوحة كحال جميع مناطق العاصمة والكويت بشكل عام ولن ندخر جهدا في إضفاء السكينة على مختلف المناطق، وأبواب المحافظة مفتوحة أمام أبناء مناطق العاصمة للاستماع الى احتياجاتهم ومتطلباتهم بشكل مباشر.



وأعرب عن شكره وتقديره للحضور، واعدا إياهم بالعمل على حل جميع المشاكل التي تم طرحها بالتعاون مع الجهات المسؤولة.