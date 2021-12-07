الشيخ: الكويت سباقة في دمج ذوي الإعاقة بالمجتمع وهناك تعاون دائم بين «الأمم المتحدة» والهيئة



نظمت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أمس فعالية بعنوان «تمكين ذوي الإعاقة سياسة وطنية مشتركة» بالشراكة مع معهد البناء البشري لتدريب فئات الرعاية الاجتماعية وذوي الإعاقة، وكلية العلوم الاجتماعية جامعة الكويت في بيت الأمم المتحدة بمنطقة مشرف.



وقالت المدير العام للهيئة هنادي المبيلش لـ «كونا» على هامش الفعالية إن نتائج تمكين ذوي الإعاقة في القطاع المصرفي في السنوات السابقة أعطت ثمارا لامسها المختصون والتي تتخذ رؤية كويت جديدة 2035 منهجا لها، مؤكدة ان الفعالية ستسهم في إشراك المزيد من ذوي الإعاقة كما في الفعاليات السابقة والتي تهدف إلى تفعيل دورهم في المجتمع، موضحة أن مثل هذه الفعاليات تفتح مجالات للحوار بين المختصين في الشؤون والقضايا التي تهم ذوي الإعاقة.



من جهته، قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى الكويت د.طارق الشيخ على هامش الفعالية إن الكويت سباقة في دمج ذوي الاعاقة في المجتمع من خلال الادماج الرقمي وخصوصا فيما يتعلق ببرنامج الأمم المتحدة الانمائي، مشددا على ضرورة وضع سياسات متخصصة لإدماج ذوي الإعاقة في المجتمع عن طريق تسهيل متطلباتهم واحتياجاتهم، مشيدا بجهود القائمين والمشاركين في الفعالية.



وأكد الشيخ السعي الدائم للتعاون مع الهيئة العامة لذوي الاعاقة ومن المبتكرين وأصحاب المهارات المتميزة من هذه الفئة لتسليط الضوء على إمكانياتهم ليكونوا عنصرا فاعلا في مسيرة التنمية التي يقودها صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.



يذكر ان الفعالية تأتي ضمن فعاليات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تهدف إلى زيادة فهم قضايا ذوي الإعاقة.