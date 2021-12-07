عبدالعزيز الفضلي

قامت لجنة خدمة وتنمية المجتمع بجمعية الكشافة الكويتية وكعادتها سنويا بتنفيذ مشروعها الانساني الشتوي.



وقال عضو مجلس إدارة الجمعية ابراهيم الكندري إن الجمعية قامت بتوزيع الدفايات على الأسر المحتاجة والمتعففة داخل الكويت، مشيرا الى اننا نهدف من خلال هذا المشروع الى إعانة هذه الأسر في حياتهم وإدخال السرور على قلوبهم.



وأضاف الكندري أن مشروع توزيع الدفايات انطلق بالجمعية، حيث بدأ المتطوعون والعاملون فيها بتوزيعها وشملت الأسر الملحة باحتياجاتها، لافتا الى توزيعها على 200 أسرة لتوفير الدفء لها في الشتاء.