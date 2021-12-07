الشطي: «هيئة الزراعة» تعمل على تنفيذ مشاريع الأمن الغذائي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي بالكويت

نهدف إلى توفير ظروف مناسبة للتمويل والاستثمار بمجال الزراعة عبر استغلال الفرص الاستثمارية



رباب الجوهري - باهي أحمد



أكد السفير الكوري لدى الكويت تشونغ بيونغ ها أن بلاده قامت بتطوير خبرات صناعة المدن الذكية بناء على تقنياتها في مجال الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مؤكدا أن الكويت وكوريا من الممكن أن يكونا شريكين جيدين في هذا المجال.



حديث السفير الكوري جاء خلال منتدى المدن الذكية الرابع الذي نظمته سفارة كوريا الجنوبية لدى الكويت أمس، تحت عنوان «الصناعات المرتبطة بالمزارع الذكية»، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التجارة الكورية ومؤسسة كوريا للأراضي والإسكان.

وشهد المنتدى حضور حامد الشطي ممثلا عن المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف، ونائب مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وم.مشعل القريفة، ونائب مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية ناصر الخريبط.

وأوضح السفير الكوري أن الكويت وكوريا الجنوبية قامتا بالعمل معا على تصميم وتطوير مفهوم المدن الذكية المحدثة، مؤكدا أن ابتكار سكن مستدام يتطلب اتباع نهج شامل، وان صناعة المدن الذكية ستستمر بأخذ دور أكبر في العالم خاصة مع زيادة التعداد السكاني والتغيير المناخي.



المزارع الذكية



واستعرض السفير خلال الجلسة آليات صناعة المزارع الذكية في سياق تطوير المدن الذكية، حيث أكد على أن المزارع الذكية تساهم في الاستجابة للتغير المناخي عن طريق تقليل انبعاثات غاز الميثان، كما أنها تقوم بتقليل أمراض النباتات وتحسين جودة حصاد المنتجات بمواد محدودة.



وأضاف، بالقول: «سينتج عن تطبيق المزارع الذكية عوائد أفضل للبيوت التي تعتمد على الزراعة، كما ستقلل من استخدام المبيدات الحشرية والمواد الأخرى عن طريق إدارة قاعدة البيانات الدقيقة، كما أن المزارع الذكية تتضمن تقنيات متطورة وحديثة يمكنها مواكبة أحدث التطورات في العالم».



وأفاد بأن المزارع الذكية تعتبر جزءا أساسيا من بناء بيئة معيشية ذكية، متمنيا أن يتم تبادل الخبرات والمعرفة المختلفة بين الطرفين، لاسيما أن لغة الحوار ستساهم في تعزيز التعاون وستقود خطواتنا الى مستقبل اذكى وأكثر إشراقا.



وأشار إلى أن حكومة كوريا تبذل قصارى جهدها لدعم المزارعين الشباب المتخصصين لكي يتمكنوا من استئجار أراضي لاستخدامها كمزارع ذكية برسوم مقبولة كما أن الحكومة تسعى إلى تسييل اجراءات الحصول على قروض ذات فوائد بسيطة، ولهذا أدعوا المعنيين والمسؤولين في الكويت أن يضعوا هذه الفكرة على قائمة أولوياتهم.



توفير بيئة حصاد مثالية



كما استعرض السفير الوضع الحالي لبعضا من المزارع القائمة، حيث أبدى ملاحظاته المتعلقة بتحديات وتقدم تطوير المزارع الذكية، والذي اعتبره عنصر مهم لبناء المدن الذكية في الكويت، مشيرا إلى أن مفهوم المزارع الذكية يستند على توفير بيئة حصاد مثالية لمختلف المحاصيل، والتي بدورها ستؤدي لتطوير جودة الإنتاج وإدارة للمصادر بكفاءة عالية، لافتا الى أن هذا يتم عن طريق تطبيق تقنيات حديثة مثل البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء.



وتابع بقوله أن المدن الذكية تقلص أدوار الأفراد علاوة على انها تسمح للمزارعين بالتحكم بشكل فعال بجميع الجوانب الزراعية للنباتات، ويمكن التحكم بها عن طريق أجهزة الهاتف المزودة بتطبيقات متخصصة، مبينا أن بعض الدول كانت قلقة بشأن أزمة قلة الغذاء بسبب الاغلاق اللوجستي أثناء أزمة كورونا، ومؤكدا في الوقت ذاته على أن المزارع الذكية تعتبر واحدة من اكثر الحلول المنافسة لتوفير الغذاء.



مشاريع الأمن الغذائي



من جانبه، قال ممثل الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية حامد الشطي، أن الأهداف الرئيسية للهيئة تتمثل في تنمية الموارد الزراعية والحيوانية والسمكية بالكويت، من خلال تنفيذ مشاريع الأمن الغذائي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي والتركيز على إنتاج واستدامة هذه المشاريع، بالإضافة لتوفير الظروف المناسبة للتمويل والاستثمار من خلال استغلال الفرص الاستثمارية.



وأضاف قائلا: «الهيئة العامة لشؤون الزراعة والموارد الطبيعية لا تقتصر على المشاريع الزراعية، بل تركز أيضا على العديد من المشاريع البيئية، من خلال إعادة تأهيل البيئات البرية والبحرية وإنشاء محميات، وأخذ زمام المبادرة لاستعادة الغطاء النباتي الأصلي للمناطق المتضررة من الغزو العراقي».



ولفت إلى أن الهيئة العامة للزراعة تركز على تشجير وتخضير المناطق الخضرية لمكافحة التصحر، بالإضافة إلى إنشاء المنتزهات التي تهدف إلى تقليل درجات الحرارة المرتفعة والتعرية وسرعة الرياح، لتقديم خدمات النظام البيئي لعامة الناس.



أبرز ما جاء في المنتدى



٭ الكويت وكوريا عملتا معا لتطوير مفهوم المدن الذكية.



٭ المزارع الذكية تساهم في الاستجابة للتغير المناخي.



٭ حكومة كوريا تدعم المزارعين المتخصصين على جميع الأصعدة.



٭ المدن الذكية نجحت في تقليص أدوار الأفراد.



٭ الإغلاق اللوجستي أثار قلق بعض الدول بشأن أزمة الطعام.



٭ الهيئة العامة لشؤون الزراعة تعمل على تنفيذ مشاريع الأمن الغذائي.



٭ الكويت تركز على المشاريع البيئية بجانب الغذائية.



٭ الهيئة تركز على تشجير وتخضير المناطق الخضرية لمكافحة التصحر.