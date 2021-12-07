كرم رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد صباح امس بحضور نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ناصر فرق البحث والإنقاذ التابعة لإدارة الإطفاء والإنقاذ البحري التي قامت بعملية مسح شامل في البحر عند تعرض زورق كان يستقله مواطنان للغرق في يوم الجمعة الماضي بالقرب من جزيرة فيلكا، وتم العثور على احدهما وهو على قيد الحياة جنوب شرق جزيرة عوهة بعد عملية بحث وتمشيط استمرت لأكثر من خمس ساعات.



كما استقبل المكراد المواطنين الناجيين من حادثة الغرق وقدما له ولمنتسبي إدارة الإطفاء البحري الشكر والثناء على جهودهم المبذولة خلال عملية البحث التي تكللت بالنجاح عندما عثروا على أحدهم وهو متشبث في خزان وقود فارغ.