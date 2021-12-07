تنسيق بين «القوى العاملة» و«المرور»عبر «نظم المعلومات» لمنع التلاعب والتزوير

المواطنون ممن بحوزتهم رخص قيادة قديمة يحق لهم القيادة بها حتى التجديد



أمير زكي



كشف مصدر أمني عن أن وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف وجه قطاع المرور بفلترة رخص القيادة الممنوحة للوافدين على وجه الخصوص، بحيث تتم مراجعة كل بيانات الرخص التي منحت لوافدين والوقوف على انطباق الاشتراطات الواردة في القرار الوزاري منها «الراتب والمؤهل او منحت باستثناءات وردت في القرار المنظم تتعلق بشرط الراتب».

وأضاف المصدر: بموجب التعليمات الجديدة سوف يتم التدقيق على الحاصلين على رخص سوق وفي حال انتفاء شرط الراتب تسحب الرخصة.



وتابع بالقول: على سبيل المثال هناك محاسبون وسائقون حصلوا على رخص سوق باعتبار ان المحاسب يعمل براتب 600 دينار ومؤهل جامعي وانتقل الى عمل آخر براتب 400 دينار في هذه الحالة تسحب، وبالنسبة للسائقين هناك من استخرج الرخصة باعتباره سائقا ولكنه حول مهنته الى حلاق او ما شابه ففي هذه الحالة تسحب ايضا وكذلك استخرج اعلامي رخصة سوق وكان مفتقدا شرط الراتب ومنح استثناء ولكنه انتقل الى مجال غير اعلامي تسحب.. الخ.



وأشار الى ان رخص السوق التي يتم تجديدها يتم التأكد من انطباق الشروط عليها ومتى ما انتفت الشروط لا تجدد وتعد الرخصة مثلها مثل العدم ولا يجوز لصاحبها القيادة.



وذكر المصدر: لتحقيق فلترة رخص السوق سيتم اتباع اجراءات اهمها منح فترة سماح لتجديد رخص السوق التي صدرت في اوقات سابقة بحيث يلزم الوافدين باستخراج الرخصة الذكية لافتا الى أن استصدار هذه الرخص يستوجب التأكد من انطباق القرار الوزاري الى جانب الربط والتنسيق مع القوى العاملة والتي لديها ملفات الوافدين بحيث تزود الهيئة قطاع المرور ادارة نظم المعلومات في الداخلية بالوافدين الذين انتقلوا الى مقارات عمل جديدة، وأضحت شروط القرار الوزاري لا تنطبق عليهم، مشيرا الي أن هناك شريحة كبيرة من الوافدين الذين تقدموا لتجديد رخص السوق تم سحبها منهم خلال الأشهر الماضية للسبب نفسه.

وحول رخص السوق القديمة التي بحوزة المواطنين، قال المصدر إن الهدف من التعليمات هو سحب الرخص من وافدين تحصلوا عليها لافتقاد أحد شروط القرار، ويمكن للمواطن الاستمرار بالرخصة التي بحوزته لحين إشعار آخر.



وجدد المصدر التأكيد على ان وزارة الداخلية سوف تمنح مهلة كافية لتطبيق هذه الاجراءات الجديدة بحيث لا يحدث أي تزاحم داخل ادارات المرور حيث يمنع القيادة بالرخصة القديمة حتى وإن كانت صلاحيتها مستمرة.. قريبا يذكر ان مسؤولين في المرور سبق وذكروا ان رخص السوق الصادرة قبل العام 2013 لا تسحب لكون القانون المنظم صدر بعد هذا التاريخ.



وكان وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف عقد يوم امس اجتماعا مع قيادات قطاع المرور يتقدمهم وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء جمال الصايغ ومساعدو مدير عام الإدارة العامة للمرور.



يشار الى ان الرخصة الذكية لها مواصفات وسمات امنية وشكلية حديثة ومطابقة للمواصفات والمعايير الدولية ومسموح السير بها دوليا وغير قابلة للتزوير، وبدأت الادارة العامة للمرور في السابع عشر من يناير الماضي بإصدار المرحلة الثالثة والتي بموجبها تمنح الرخص الذكية للوافدين بعد ان اقتصرت المرحلة الأولى لتلك الرخص على المواطنين.



على صعيد ذات صلة، أعلنت وزارة الداخلية ترؤس الوكيل الفريق النواف اجتماعا مع قيادات قطاع المرور في مكتبه بمقر وزارة الداخلية.



وخلال الاجتماع تمت مناقشة الاقتراحات الخاصة بتخفيف الازدحامات والكثافة المرورية، حيث تم استعراض عدد من الدراسات والقرارات الوزارية بشأن وضع آلية جديدة متطورة لمنح رخص القيادة للمقيمين، وأكد النواف سعي الوزارة للحد من المشكلات المرورية.