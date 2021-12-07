عبدالله قنيص



وجه محقق مخفر شرطة الوفرة رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية بضبط وإحضار وافد بنغالي مع وضع اسمه على قوائم المطلوب القبض عليهم.



وجاءت إجراءات محقق المخفر عقب تسجيل مواطن لقضية حملت عنوان نصب واحتيال برقم 2021/160.



وجاء في تفاصيل القضية أن المواطن اتفق مع بنغالي من مواليد 1980 «قدم إثباته» ليقوم بأعمال الألومنيوم والصبغ والكهرباء لمزرعة ودفع مقابل هذه المهمة مبلغ 4500 دينار كمقدم لشراء الأغراض المطلوبة، لكن بعد أن تسلم الوافد المبلغ لم يقم بما تم الاتفاق عليه، وأكد المواطن أنه حاول عدة مرات الاتصال على الوافد عبر رقمي هاتف أرفقهما في ملف القضية، لكن دون استجابة.