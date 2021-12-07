الشراب الأفضل لمعدة مسطحة بلا بطن



لا يوجد مشروب بعينه يذيب دهون البطن بمفرده، فالطريقة الأكثر أمانا وفاعلية لفقدان دهون البطن هي ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي. ولكن على الرغم من عدم وجود مشروب معجزة لفقدان الوزن، إلا أن هناك بعض العناصر التي قد تساعد في تحقيق أهدافك الصحية وممارسة الرياضة بشكل عام.



فقد كشف كورتني دانجيلو مؤلف كتاب GoWellness، أن أحد أفضل المشروبات للمساعدة في عملية الحصول على بطن مسطح هو شاي النعناع الساخن.



وأوضح أنه عندما يتعلق الأمر باختيار مشروب يساعد على معدة مسطحة، فإن أسهل خيار هو تناول مشروب منخفض السعرات الحرارية والسكر المضاف، وهذا هو السبب في أن شاي النعناع يمكن أن يكون خيارا رائعا. كذلك، أضاف أن «شاي النعناع مشروب خال من السعرات الحرارية وله نكهة حلوة يمكن أن تساعد في تقليل الشهية» كما أنه مليء أيضا بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن.



كما بين الخبير الصحي أن «للنعناع خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا ومضادة للالتهابات، ولأنه يعمل كمضاد للالتهابات، فإنه يمكن أن يساعد في تحسين مشاكل الجهاز الهضمي أيضا».



ورغم أن قلة الأدلة الموجودة لإثبات ذلك بشكل كامل، فقد وجدت بعض الأبحاث أن النعناع يمكن أن يعمل بمنزلة مرخ للعضلات. وبالتالي يمكن أن يساعد في تمرير الطعام بسهولة أكبر، وهذا هو السبب في أن الكثير من أنواع شاي الأعشاب تستخدم النعناع كمكون لها.



لكن أفضل طريقة لحرق دهون البطن هي العثور على تمرين تحبه وترغب في القيام به بانتظام، مع العثور على الأطعمة الصحية التي تحب تناولها أيضا. وإذا كنت تريد مشروبا لذيذا لمساعدتك في رحلة إنقاص الوزن، فإن شاي النعناع يعد خيارا رائعا.

عن موقع « Eat this Not That»