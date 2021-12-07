تواصــل مؤسســــة الكويت للتقدم العلمي (KFAS) إضاءة مبناها باللون البرتقالي تضامنا مع الحملة الدولية لمنظمة الأمم المتحدة (لون العالم برتقاليا... فلننه العنف ضد المرأة الآن)، التي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمع بضرورة مكافحة العنف ضد المرأة، وتبيان دورها الحيوي في شتى المجالات.



وتستهدف هذه الحملة تمكين المرأة من تحقيق النجاح في مجالات عدة، والحد من العنف ضدها، فيما يعبر اللون البرتقالي المخصص للحملة عن الأمل في الوصول إلى مستقبل مشرق خال من العنف.



وتحرص المؤسسة على المشاركة في مثل هذه الجهود الوطنية انطلاقا من أهدافها التي نص عليها سند إنشائها عام 1976، ومنها دعم روح التكافل بين الأجيال في الكويت، ودعم أي نشاط مجتمعي يسهم في تحقيق التطور الحضاري المنشود، إضافة إلى حرصها على المساهمة في الحملات التوعوية المجتمعية التي تدعم ركائز خطة التنمية في البلاد.

وستضيء المؤسسة مبناها باللون البرتقالي طوال 16 يوما وهي الفترة الممتدة بين الخامس والعشرين من نوفمبر والعاشر من ديسمبر الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وتحرص المؤسسة أيضا على دعم الدراسات والأبحاث التي من شأنها أن تخدم واقع المرأة في الكويت في هذا المجال، وسبق أن قدمت المؤسسة منحة بحثية للجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لدراسة العنف ضد المرأة، وأسفر البحث عن إعداد دراسة تفصيلية لإنشاء «مراكز إيواء واستماع للنساء المعنفات وصياغة قانون».