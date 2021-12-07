أكدت جمعية الهلال الأحمر، ان المرأة الكويتية لعبت دورا بارزا بالجهود التطوعية على كل المستويات المحلية والدولية.



جاء ذلك على هامش مشاركة الجمعية في جناح الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اكسبو 2020 بمناسبة اليوم العالمي للتطوع.



وقالت نائب مدير ادارة الشؤون القانونية في جمعية الهلال الاحمر اسرار القبندي في تصريح لـ (كونا)، ان المتطوعات في الجمعية قدمن نموذجا متميزا في العمل التطوعي ببذلهن الوقت والجهد في الأزمات، الأمر الذي يعكس أصالة المجتمع الكويتي المحب للعمل الخيري.



وأضافت القبندي ان جمعية الهلال الأحمر تمتلك العديد من المتطوعات المتخصصات في عدة مجالات منها الطب والهندسة والتمريض والقانون والتعليم والاجتماع بالإضافة الى ربات المنازل وطالبات الجامعات المنتسبات للجمعية «ولهن أدوار بارزة في خدمة الوطن والإنسانية».



وذكرت ان المرأة الكويتية المتطوعة لعبت دورا مهما في الصفوف الأمامية وقدمت العون والمساندة سواء في المحاجر الصحية ومراكز التطعيم أو في خطة الإجلاء الجوي والبري اضافة الى المشاركة في توزيع المساعدات الإغاثية على الاسر المحتاجة والعمالة الهامشية.



من جانبها، قالت المتطوعة في جمعية الهلال الاحمر الكويتي خديجة الفرج في تصريح مماثل لوكالة (كونا) ان العمل التطوعي شكل مجالا خصبا للمرأة الكويتية سعت من خلاله إلى اثبات وجودها وساهمت بدور واسع عبر سنوات طويلة في تكريس المبادرات التطوعية مشيرة الى ان النساء لعبن دورا مهما عبر أنشطة تطوعية متعددة.



وثمنت الفرج مساهمات المرأة الكويتية السخية وجهودها في العمل الخيري والتطوعي النسائي بما يتسق مع دور الكويت الريادي في العمل الإنساني، مؤكدة حرص الجمعية على تشجيع العمل التطوعي لدى المرأة الكويتية ومساعدتها للقيام بدور مجتمعي ايجابي.



وقالت ان الفرق والقطاعات النسائية الكويتية كانت لها مساهمات كبيرة في الكثير من المشاريع الخيرية داخل وخارج الكويت، مؤكدة ان النساء الكويتيات المتطوعات يشاركن بقوة في عملية التنمية المستدامة وحققن إنجازات كبرى وملموسة من خلال العمل الإنساني التطوعي الذي يشهد يوما بعد يوم تطورا ملحوظا في الكويت.



وعلى هامش الاحتفالية كرمت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتطوعات المشاركات في اليوم العالمي للتطوع.