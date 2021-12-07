المطوطح: سعداء بتواجد «الأشغال» و«ليماك» في باكورة عمل مشترك يجمع القطاعين الخاص والحكومي



بالشراكة مع وزارة الأشغال العامة وبتنظيم من الهيئة العامة للقوى العاملة، عقدت شركة ليماك للإنشاءات الكويت معرض توظيف أجرت خلاله أكثر من 144 مقابلة شخصية مع شباب كويتي من حديثي التخرج والراغبين في العمل مع الشركة على مشاريع تابعة لوزارة الأشغال العامة أبرزها مشروع مطار الكويت الدولي الجديد مبنى الركاب 2.



ومنذ توليها تنفيذ مشروع مبنى الركاب في العام 2016 حتى اليوم، وظفت ليماك 55 مهندسا ومهندسة كويتيين وهي تعمل على زيادة عدد الكويتيين العاملين في المشروع من خلال فتحها باب التوظيف لشغل عدد 91 وظيفة جديدة ضمن 36 فئة وظيفية بما في ذلك وظيفة مهندس موقع، مهندس مدني، مهندس ميكانيكي، مهندس معماري، مهندس زراعة تجميلية، مهندس كهربائي، مهندس صناعي، مهندس أمن وسلامة، مخطط، مراقب أعمال، دكتور، ممرض، محاسب، مترجم، مندوب، ورسام.



وسط إقبال المواطنين الباحثين عن عمل والراغبين في تطوير مسيرتهم العملية، حضر المعرض الذي أقيم على مسرح الهيئة العامة للقوى العاملة الكائن في منطقة الرقعي، أكثر من 144 شابا وشابة.



واستهل المعرض بكلمة ألقاها ممثل مجلس الإدارة الأول في ليماك محمد العمر، تبعه عرض تقديمي قدمه مدير مشروع ليماك للإنشاءات الكويت ريتشارد ميريديث، ومن ثم قامت الشركة بإجراء مقابلات شخصية مع المتقدمين الحاضرين.



وخلال العرض التقديمي، استعرض ميريديث عمليات الشركة وقدراتها الإنشائية في الكويت والخارج، وأظهر للمتقدمين على الفرص الوظيفية تفصيلا عن بيئة العمل التي سيكونون جزءا منها بما في ذلك عقد مبنى الركاب 2 والحزمة الثانية من المشروع.



كما أكد المعرض التزام ليماك بإشراك الشباب الكويتي في إنشاء وتطوير الأيقونة المعمارية والبوابة الرئيسية للكويت ـ مطار الكويت الدولي الجديد- وحرصها على إعدادهم وتمكينهم مهنيا للنجاح في القطاع الخاص والحكومي.



ويعد هذا المعرض جزءا من برنامج تكويت العمالة الوطنية التابع لوزارة الأشغال العامة المتعاقدة مع ليماك، والذي يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب الكويتي.



وفي كلمة ألقاها خلال المعرض، قال ممثل مجلس الإدارة الأول في ليماك محمد العمر: «نشكر الهيئة العامة للقوى العاملة على إتاحة الفرصة لشركة ليماك للمساهمة في خلق فرص عمل لشبابنا الكويتي من خلال معرض التوظيف هذا باعتبارنا شركة محلية رائدة في مجال الإنشاءات عالميا وفي الكويت منذ العام 2015 وهي الشركة العالمية الوحيدة التي تتمتع بترخيص للعمل داخل الكويت كشركة مساهمة مقفلة تحت اسم شركة ليماك للإنشاءات الكويت.



ومنذ ذلك الحين، لم تغفل ليماك عن إشراك الشباب الكويتي في تنفيذ أبرز مشاريعها في الكويت ـ مبنى الركاب 2 ـ فقد وظفت 55 مهندسا ومهندسة كويتيين وذلك بعد تدريبهم في أحد برامجها التدريبية.

وتعمل الشركة على مواصلة استثمار جهودها في تدريب وتمكين وتوظيف الشباب الكويتي وذلك بدعم من الهيئة العامة للقوى العاملة، متمنين حظا سعيدا للمتقدمين في مقابلاتهم ونأمل رؤيتهم يعملون في مشاريعنا في المستقبل القريب».



وعلى هامش المعرض، قال نائب المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع القوى العاملة الوطنية، عبدالله المطوطح: «نحن سعداء بتواجد وزارة الأشغال وشركة ليماك في باكورة عمل مشترك يجمع بين القطاعين الخاص والحكومي يتم من خلاله توفير 91 فرصة وظيفية في قطاع الإنشاءات، ونفخر بأن يكون أول مشروع مشترك في قطاع الإنشاءات مع شركة ليماك، وذلك إيمانا منا بقدرات القطاع الخاص. متمنين استمرارية مشاريع التكويت مع وزارة الأشغال».