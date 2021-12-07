أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الاجتماع المقبل للدول الضامنة وفق صيغة «أستانا» حول سورية سيعقد في غضون أسابيع قليلة.



ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن لافروف قوله في إفادة صحافية أمس، إن الاجتماع المقبل لعملية أستانا يجري الإعداد لعقده في العاصمة الكازاخية نورسلطان في الأسابيع القليلة المقبلة وسيشارك فيه مراقبون من الدول العربية، لكنه لم يحدد موعدا دقيقا لذلك.



وكان وزير خارجية كازاخستان مختار تلوبردي أعلن الشهر الماضي أن الجولة الجديدة من المحادثات وفق صيغة أستانا حول سورية ستعقد أواسط ديسمبر الجاري في نورسلطان.



وبدأت اجتماعات أستانا في العاصمة الكازاخية مطلع عام 2017 وعقد 16 اجتماعا أحدها في مدينة سوتشي الروسية وهي تتم برعاية الدول الضامنة «تركيا - روسيا - إيران».