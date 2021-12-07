«استخدام طاقة الرياح بديلا عن النفط، فكرة سخيفة»
الرئيس الأميركي السابق ترامب، يوجه انتقادات للمشروع الذي يتبناه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والمعتمد على توربينات تستخدم حركة الرياح لتوليد الكهرباء، بدلا من النفط.
«الصين تتبنى الكونفوشيوسية، حيث تتصرف الحكومة كوالد صارم تجاه أبنائه»
راي داليو، ملياردير أميركي، يجيب عن سؤال حول استثماراته في الصين، رغم سجلها في حقوق الإنسان.
«لماذا لا تحبني كما تحب ألعابك؟»
غرايمز، المغنية الأميركية، تصدر أغنية جديدة بعنوان «لاعب الألعاب»، تحمل إشارات إلى انفصالها عن الملياردير إيلون ماسك المعروف بحبه لألعاب الفيديو.
«نعم، في حياتي حب جديد، ولن أقول أكثر من ذلك»
مارثا ستيوارت (80 سنة)، تؤكد أنها مازالت نشطة في البحث عن الحب في سن الثمانين.