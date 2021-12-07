الرئيس الأميركي السابق ترامب، يوجه انتقادات للمشروع الذي يتبناه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والمعتمد على توربينات تستخدم حركة الرياح لتوليد الكهرباء، بدلا من النفط.

«استخدام طاقة الرياح بديلا عن النفط، فكرة سخيفة»

راي داليو، ملياردير أميركي، يجيب عن سؤال حول استثماراته في الصين، رغم سجلها في حقوق الإنسان.

«الصين تتبنى الكونفوشيوسية، حيث تتصرف الحكومة كوالد صارم تجاه أبنائه»

غرايمز، المغنية الأميركية، تصدر أغنية جديدة بعنوان «لاعب الألعاب»، تحمل إشارات إلى انفصالها عن الملياردير إيلون ماسك المعروف بحبه لألعاب الفيديو.

«لماذا لا تحبني كما تحب ألعابك؟»

«نعم، في حياتي حب جديد، ولن أقول أكثر من ذلك»