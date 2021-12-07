باهي أحمد



قال الرئيس العام لمركز الأعمال الكوري «كوترا» - الكويت هون شانج سوك في تصريح خاص لـ «الأنباء»، ان حجم التبادل بين الكويت وكوريا الجنوبية وصل إلى 6.698 مليارات دولار خلال العشرة أشهر الحالية من العام الحالي 2021 مقارنة



بـ 5.582 مليارات دولار في نفس الفترة من العام الماضي، لافتا الى أن كوريا الجنوبية تعد شريكا استراتيجيا مهما للكويت، حيث تحتل الكويت المرتبة الثانية في الدول الأكثر تصديرا للمنتجات البترولية الى كوريا الجنوبية، مضيفا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 6.488 مليارات دولار خلال العام الماضي، وهو الأقل نسبيا بسبب الجائحة. وأضاف سوك أن حجم التبادل التجاري خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بلغ 5.958 مليارات دولار، مقارنة بـ 5.108 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.