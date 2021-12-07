طلب نجم الراب الكندي درايك من منظمي جوائز "غرامي" سحب ترشيحيه في فئتين منها فاستجابت أكاديمية صناعة الموسيقى الأميركية رغبته، على ما أفادت الاثنين مصادر قريبة من المعنيين لوكالة فرانس برس.

ومع أن درايك اختير الشهر الفائت بين المتنافسين على الجوائز في فئتي موسيقى الراب، إلا أن ألبومه "سيرتيفايد لافر بوي" الذي حقق نجاحاً كبيراً لم ينل أي ترشيح في الفئات العامة الأكثر استقطاباً للاهتمام. وسبق لدرايك أن انتقد الأكاديمية مراراً متهماً إياها بأنها تتجاهله.

ويواجه المغني من جهة أخرى عدداً من الدعاوى القضائية رفعها ضده متضررون من تدافع أدى إلى مقتل عشرة أشخاص خلال حفلة موسيقية في تكساس شارك في قسم منها إلى جانب مغنيَ الراب ترافيس سكوت.

ولم يصدر عن أوساط درايك أي توضيح في شأن خلفيات طلبه سحب ترشيحيه.

إلا أن مصدراً قريباً من الفنان قال إن هذا القرار اتُخذ بالتوافق بين درايك وفريقه، مشيراً إلى أن منظمي جوائز "غرامي" وافقوا عليه.

وأكد مصدر في الأكاديمية لوكالة فرانس برس هذه التفاصيل، ولوحظ بالفعل أن ترشيحَي درايك أزيلا من قائمة الترشيحات المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لجوائز "غرامي".