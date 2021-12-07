أعلنت منصة ميتا - فيسبوك سابقا - إطلاق نسخة جديدة من لعبة PAC-MAN الشهيرة على ألعاب فيسبوك Facebook Gaming.

وذكرت منصة فيسبوك - في بيان - أن اللعبة الشهيرة "PAC-MAN™️" مثلت لأكثر من 40 عامًا رمزًا ثقافيًا في عالم ألعاب الفيديو، وكذلك الإنتاجات التلفزيونية والموسيقية والسينمائية.

ويمكن ممارسة اللعبة بشكل منفرد أو بشكل جماعي ، وفي الوقت الأصلي وحتى أربع مجموعات، وكذلك العمل معًا للخروج من كل متاهة، والتنافس للحصول على أعلى مجموع نقاط.

وبالإضافة إلى المتاهات المتضمنة في "PAC-MAN COMMUNITY"، يمكن للاعبين إنشاء مستويات وتحديات خاصة بهم من خلال أداة Maze Creator من أجل اللعب بشكل لا نهاية له.