تدخل القواعد الجديدة المصممة لإبطاء انتشار متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" التي ستلزم المسافرين بإجراء اختبار كوفيد19- قبل المغادرة إلى إنجلترا، حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وسيُطلب من جميع المسافرين إجراء اختبار ما قبل المغادرة، وسط تحذيرات من أن الوقت بين الإصابة ونشر العدوى قد يكون أقصر مع السلالة الجديدة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وحذر وزير الصحة ساجد جاويد من أن المتحور الجديد ينتشر داخل المجتمعات المحلية، ولا يقتصر على السفر الدولي فقط.

وجاء القرار بشأن اختبارات ما قبل المغادرة بعد دعوات من حزب العمال لتنفيذ هذا الإجراء.

ويعني هذا أن أي شخص يسافر إلى المملكة المتحدة من بلدان ليست على القائمة الحمراء سيطلب منه إجراء اختبار كوفيد19- قبل المغادرة بـ 48 ساعة كحد أقصى من السفر، بغض النظر عن حالة التطعيم الخاصة به.

وإذا كانت نتيجة الفحص إيجابية، فلن يسمح له بالسفر.