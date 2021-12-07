حصل الوزير الأفغاني السابق سيد أحمد شاه سادات على وظيفة جديدة في إحدى الشركات الناشئة في شرق ألمانيا وذلك بعد أن ظل حتى فترة قصيرة يعمل في خدمة توصيل الطعام(ديلفري).

وأكد ماكسميليان شميت، الرئيس التنفيذي لشركة "سيمبل بريث" بمدينة ماركرانشتيت شرقي ألمانيا، أن سادات يعمل لدى الشركة منذ الأسبوع الماضي.

وأوضح شميت أن سادات يعمل بدوام كامل وهو مسؤول عن تشغيل المصنع والآلات أربعة أيام في الأسبوع.

وتعتبر كمامات "إف إف بي2" من ضمن منتجات شركة "سيمبل بريث"، كما تعتزم الشركة إنشاء مؤسسة جديدة تابعة لها تعمل في مجال استشارات تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف شميت أن " السيد سادات يباشر أعمال إنشاء المؤسسة الجديدة لمدة يوم في الأسبوع، ومن المنتظر أن يعمل اعتبارا من كانون ثان/يناير المقبل بدوام كامل كمستشار فني للمؤسسة الجديدة".

وكان سادات قال عن نفسه إنه أمضى سنوات عديدة يعمل كخبير في قطاع الاتصالات صار بعدها جزءا من الحكومة الأفغانية برئاسة الرئيس الأفغاني الهارب أشرف غني.

وكان سادات استقال من الحكومة في 2018 بعد ضغوط من الدائرة اللصيقة بغني.

وذكر سادات أنه وصل إلى ألمانيا في عام 2020 ليعمل في قطاع الاتصالات.

وقال شميت:" عرفت بقصته من وسائل الإعلام وكتبت إليه" مشيرا إلى أنه لم يتوقع نجاح الأمر وأنه كان يتوقع أن شركة أخرى في مجال تكنولوجيا المعلومات وظفت سادات.

واختتم شميت تصريحاته بالقول:" نحن نضيع الكثير من الإمكانات في ألمانيا ولذلك فكرت في ضرورة منحه فرصة".