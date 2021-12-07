أعرب الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، عن رضاه بشكل كامل على حصده المركز الثاني في جائزة الكرة الذهبية 2021.

وأوضح ليفاندوفسكي - في مقابلة مع شبكة "كانال سبوتيوم" البولندية اليوم /الثلاثاء/ - "شعرت بالحزن الشديد لعدم فوزي بالمركز الأول والحصول على الكرة الذهبية، كوني كنت قريبا جدا من الفوز".

وقال: "بالحديث عن مشاعري، فإنني حظيت بوقت سيئ خلال الأسبوع الماضي، لن أكذب، شعرت بالحزن، لم يكن من السهل اللعب بدون تلك السعادة التي افتقرت إليها، لم أكن سعيدًا، بل على العكس تمامًا، كنت قريبا جدا، وقاتلت من أجل الفوز مع لاعب كبير وعظيم مثل ليونيل ميسي، ثم جاءت التعليقات القائلة إنني أستحق الجائزة".

وأضاف اللاعب: "من الواضح أنني أحترم طريقة لعب ميسي وما حققه والمستوى الذي لديه، لكن بداخلي شعرت بالحزن وامتد ذلك لأكثر من يوم، وأنا سعيد لأننا لم نلعب مباراة في ذلك الوقت".

وحصل ليفاندوفسكي على المركز الثاني في جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.