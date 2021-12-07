أكد الدكتور بيدرو ألونسو، مدير البرنامج العالمي لمكافحة الملاريا التابع لمنظمة الصحة العالمية، أن العالم نجح في تجنب أسوأ سيناريو لوفيات الملاريا، مشيراً إلى أن "سيناريو يوم القيامة" الذي توقعته منظمة الصحة العالمية لم يتحقق.

ووفقاً لتقرير الملاريا العالمي السنوي لوكالة الأمم المتحدة في جنيف، فإن الاضطرابات المعتدلة في تقديم خدمات الملاريا ساهمت في حدوث 14 مليون حالة إصابة بالملاريا و69 ألف حالة وفاة.

كانت منظمة الصحة العالمية خلال جائحة كورونا، قد توقعت مضاعفة وفيات الملاريا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، كسيناريو أسوأ حالة، ومع ذلك، وجد التقرير أن هناك زيادة تقدر بنسبة 12 في المائة في الوفيات في المنطقة بين عامي 2019 و2020.

وأشار التقرير إلى أن 58 في المائة فقط من البلدان أكملت حملاتها المخططة لتوزيع الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات في عام 2020، إذ بعض عمليات التوزيع عانت من تأخيرات مهمة، وعلى الصعيد العالمي، تم توزيع 72 في المائة من جميع الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات المخطط لتوزيعها بحلول نهاية عام 2020.

يُشار إلى أن تقرير الملاريا في العالم لهذا العام استخدم منهجية جديدة لتقدير الوفيات الناجمة عن الملاريا في جميع أنحاء العالم، وقد أدى ذلك إلى نسبة أكبر (7.8 في المائة) من الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة عما تم الاعتراف به سابقًا (4.8 في المائة).

ووجد التقرير أن هناك انخفاضا بنسبة 27 في المائة في حالات الإصابة بالملاريا (حالات لكل 1000 نسمة) من عام 2000 إلى عام 2020، مع وجود اتجاه عام نحو انخفاض في معدل وفيات الملاريا من عام 2000 حتى اليوم.