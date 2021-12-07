بات من المقرر الاعتماد على فحوصات اللعاب لتشخيص حالات اللاعبين المصابين بالارتجاج في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن دراسة مشتركة عن صحة الدماغ، نشرتها رابطة الدوري إلى جانب الاتحاد الإنجليزي ورابطة الأندية الإنجليزية ورابطة اللاعبين المحترفين، كشفت عن تفاصيل الخطوات التي تماتخاذها لحماية اللاعبين من الارتجاج وأثاره، وفهم السبب في أن لاعبي كرة القدم هم الأكثر عرضة للتعرض للتنكس العصبي مقارنة بالعامة.

وتأكد تمويل رابطة الدوري الإنجليزي لدراسة أكاديمية تحاول إثبات صحة الأداة المستخدمة في تشخيص حالات الارتجاج عن طريق اللعاب، بحيث قد يتسنى إجراء تجارب في وقت لاحق من الموسم الجاري.

وأوضحت الخطة المدروسة أن اللاعبين سيقومون بإجراء مسحات أساسية، بالإضافة إلى ثلاث إضافية أخرى بعد التعرض للإصابة بالارتجاج، كما سيتم آخذ عينة أخرى من لاعب غير مصاب وآخر يعاني من إصابة عضلية في نفس المباراة أو الحصة التدريبية.

وتابعت: "المرحلة الأولى من البحث سيتم تنفيذها على مدار ثلاثة أعوام، مع مراجعة النتائج المؤقتة أو النهائية بشكل مشترك مع كافة الأطراف المعنية في اللعبة لتحديد بروتوكول مستقبلي".

ويأتي ذلك بعد نشر دراسة في شهر آذار / مارس الماضي أكدت أن اللعاب قادر على الكشف بدقة عن حالات الارتجاج بين لاعبي الرجبي.

تلك الدراسة التي أجراها أكاديميون من جامعة برمنجهام بنجاح، تمكنت من توقع تقييم ل94 بالمئة من حالات الإصابة في الرأس في الدوري الإنجليزي ودوري الدرجة الأولى (شامبيونشيب) خلال موسم 2018 / 2019 .