أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء استمرار كوريا الجنوبية في تسجيل فائض في الحساب الجاري للشهر الثامن عشر على التوالي خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي، رغم تراجعه عن الشهر السابق بسبب زيادة الواردات وسط ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام.

وبحسب بيانات بنك كوريا المركزي، بلغ فائض الحساب الجاري خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي 95ر6 مليار دولار، مقابل 07ر10 مليار دولار خلال الشهر السابق.

وأشارت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن كوريا الجنوبية تسجل فائضا في الحساب الجاري بشكل مستمر منذ أيار/مايو من العام الماضي عندما سجلت عجزا قدره 33ر3 مليار دولار في ذروة اضطراب الصادرات نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبلغ إجمالي فائض الحساب الجاري خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 07ر77 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، سجل ميزان تجارة السلع فائضا قدره 63ر5 مليار دولار خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي مقابل فائض قدره 45ر9 مليار دولار خلال الشهر السابق.

وبلغت قيمة صادرات كوريا الجنوبية خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي 97ر55 مليار دولار في حين بلغت قيمة الواردات 34ر50 مليار دولار.

وفي المقابل، سجل الميزان التجاري للخدمات فائضا قدره 630 مليون دولار في تشرين أول/أكتوبر الماضي، مقابل عجز قدره 20 مليون دولار خلال الشهر السابق.