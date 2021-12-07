أعلنت المفوضية الأوروبية أن جمهورية أيرلندا ستحصل على 920 مليون يورو (مليار دولار) من صندوق خصصه الاتحاد الأوروبي للتخفيف من تأثير خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي (بريكست) على المناطق والشركات المتضررة بشدة.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للتماسك والإصلاحات إليسا فيريرا في بيان مكتوب إن مغادرة بريطانيا التكتل الأوروبي كان له تأثير سلبي على حياة العديد من الأشخاص، وبشكل خاص الشعب الأيرلندي.

وأضافت فيريرا أن هذه الأموال ستساعد في تحسين الظروف المعيشية للأيرلنديين ودعم النمو، فضلا عن المساعدة في احتواء التأثير السلبي للبريكست على المجتمعات المحلية.

وسيساعد هذا الصندوق المخصص للدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي و البالغ قيمته 4ر5 مليار يورو في تغطية التكاليف الإضافية اوخسائر الشركات المباشرة الناجمة عن عملية بريكست حتى نهاية عام .2023

وكان من المتوقع أن تحصل جمهورية أيرلندا على النصيب الأكبر من أموال هذا الصندوق، بالنظر إلى أنها الدولة الوحيدة العضو في التكتل الأوروبي التي تشترك في حدود برية مباشرة مع أراضي المملكة المتحدة.

ومن المتوقع أن تحصل هولندا وفرنسا كذلك على مبالغ كبيرة من هذا الصندوق.

وذكرت المفوضية في بيان صحفي أنه سيجري اتخاذ قرارات أخرى بشأن المخصصات الوطنية في غضون الأسابيع المقبلة.

وأوضحت المفوضية أن هذه الأموال يمكن استخدامها على سبيل المثال لدعم مصايد الأسماك الساحلية الصغيرة التي تواجه مشاكل للدخول إلى المياه الإقليمية البريطانية بعد بريكست، بالإضافة إلى خلق وظائف للمواطنين الأوروبيين العائدين من بريطانيا أو تعويض التكاليف من الإجراءات الجمركية الجديدة.