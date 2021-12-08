ندى أبوانصر



أطلقت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية مجموعة جديدة من أثاث «فيرموب» شتاء 2022، العلامة التجارية الفرنسية الرائدة في أثاث الحدائق والجلسات الخارجية للمطاعم والمقاهي، وهي إحدى العلامات التجارية التي تمثلها الشركة في الكويت.



وقد أقيم حفل إطلاق المجموعة الجديدة في معرض شركة علي عبدالوهاب المطوع بمنطقة الشويخ، ضمن أجواء فرنسية ساحرة، حضره كل من علي فيصل المطوع نائب الرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع، ونخبة من الاستشاريين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي وأصحاب المطاعم والمقاهي ومجموعة من كبار عملاء شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية في الكويت.

وقد تخلل الحفل عزف موسيقي وعرض فني مستوحى من العلامة التجارية وألوان المجموعة الجديدة.



تشمل منتجات العلامة التجارية «فيرموب» مجموعة واسعة من أثاث المساحات الخارجية والحدائق كطاولات الطعام متوسطة الارتفاع لتناول الوجبات الخفيفة، وطاولات الطعام، وكراسي التشميس والاسترخاء، والعديد من الملحقات الخارجية من بينها الإضاءات الشهيرة من فيرموب بالإضافة إلى الأكسسوارات.

وتتميز هذه المنتجات بألوانها الزاهية وبخفة وزنها، كما أنها تجمع بين الخفة والصلابة والراحة، وهي مقاومة للأشعة فوق البنفسجية وتتحمل الظروف الخارجية حيث انها مصنوعة من طبقات معدنية ضد التآكل، فضلا عن أنها قابلة لإعادة التدوير.



وقال نائب الرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، علي فيصل المطوع: «سعداء جدا بإطلاق المجموعة الجديدة من منتجات «فيرموب» في الكويت، هذه العلامة التجارية التي تشتهر بمصمميها المميزين وبمنتجاتها الفريدة للمساحات الخارجية كالحدائق والكافيهات والمطاعم والمقاهي وأيضا الجلسات الخارجية في المنازل.

تقدم المجموعة الجديدة عالما مليئا بالألوان ما يجعلها الخيار الأمثل لكل باحث عن الأثاث الخارج عن التقليدية ويتميز بألوان مبهجة وجذابة تزين المساحات الخارجية وتعطي للحياة نبضها».



تأسست شركة «فيرموب» في العام 1989 في فرنسا، وهي شركة رائدة في تصنيع الأثاث الخارجي الخاص بالحدائق والأماكن العامة والاكسسوارات الخارجية.