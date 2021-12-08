وقع بنك بوبيان اتفاقية تعاون مع الكلية الأسترالية في الكويت في إطار سعيه الدائم لتوفير الحلول المصرفية لجميع الطلاب والطالبات ودعمها في مختلف المجالات خاصة تلك التي تتعلق بالتعليم والتكنولوجيا الرقمية.



وقد وقع الاتفاقية عن بنك بوبيان الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية عبدالله التويجري، وعن الكلية الأسترالية رئيس الكلية البروفيسور عصام زعبلاوي، بحضور كل من مساعد رئيس الكلية للشؤون الطلابية د.اياد صالحية ومساعد رئيس الكلية للخدمات المساندة م. صقر الشرهان، ورئيس الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية الشخصية بالوكالة في بنك بوبيان عبدالله المجحم، ومساعد مدير عام لإدارة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك بوبيان خالد الوهيب.



وأكد التويجري سعي بنك بوبيان الى دعم مختلف شرائح المجتمع لاسيما الطلبة إيمانا منا بأنهم مستقبل الكويت والمحرك الرئيسي للتنمية وتحقيق النجاح والإنجاز للكويت حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى توفير حلول تمويلية لطلبة الكلية والحصول على فرص تمويلية تصقل المهارات المطلوبة في بيئة العمل.



وبهذه المناسبة، أشاد د.عصام زعبلاوي، معلقا: «يسعدنا تعزيز التعاون مع بنك بوبيان لخدمة الطلبة في الكلية وذلك لتسهيل كافة الإجراءات التي تمكنهم من متابعة دراستهم دون أي معوقات مالية أو إدارية، كما نأمل أن تستمر العلاقة مع الطلبة بعد تخرجهم والتحاقهم بسوق العمل، وسوف نتخذ كافة الإجراءات التي تمكن البنك من الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الطلبة ومن الخريجين الذين يزيد عددهم على عشرة آلاف خريج».