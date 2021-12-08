استقبلت مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالإنابة إيمان الأنصاري أمس سفير جمهورية أوزبكستان لدى البلاد بهرامجان إعلايوف والوفد المرافق له.



ورحبت الأنصاري بالسفير والوفد المرافق، مشيدة بالعلاقات التاريخية المميزة بين البلدين وعلى أعلى المستويات، مؤكدة حرصها على دوام هذه العلاقة الطيبة.



وبحثت آليات التعاون بين الجانبين في مجال استقدام وتشغيل العمالة الأوزبكستانية وحمايتها في الكويت، موضحة للجانب الأوزبكستاني أن سوق العمل بالكويت يستقطب العمالة وفق حاجته لتخصصات ذوي الخبرة، لافتة الى الجهود الحثيثة والمستمرة لتطوير استقدام العمالة الماهرة بما يخدم المصالح التنموية والاقتصادية للكويت ويعود بالنفع على العمالة وعلى البلدان المرسلة لها.



وأكدت على الدور الأساسي للهيئة في توفير الحماية القانونية وضمان وجود بيئة العمل المناسبة التي تكفل لجميع العمال حقوقهم بمن فيهم العمالة الأوزبكستانية بالقطاعين الأهلي والمنزلي.



بدوره، أبدى السفير إعلايوف امتنانه وشكره للكويت على ما لمسه من جهود وتطورات تستحق الإشادة، مؤكدا رغبته في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال القوى العاملة.



وحضر اللقاء مدير إدارة العلاقات الدولية جابر العلي، والباحث القانوني عبدالعزيز خليفة، وعبدالغفور نبيوف السكرتير الثالث للشؤون السياسية والاقتصادية من سفارة جمهورية أوزبكستان.