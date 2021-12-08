محمد راتب

أكد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان أن ما يزيد على ‎%‎30 من أسطول الصيد الكويتي متوقف عن العمل بسبب رفض نظام «القوى العاملة» إصدار تصاريح جديدة لبعض ملفات أصحاب رخص الصيد رغم أن قطاع الصيد من القطاعات المستثناة من نسب العمالة بنسبة ‎%100.



وأعرب الصويان في تصريح له عن أسفه لأن النظام الآلي في «القوى العاملة» يرفض كثيرا من طلبات التصاريح الجديدة للعمالة بحجة أن الملف استكمل النسبة كاملة، رغم أن هناك رخص عمالة لا يوجد عليها أي عامل، لكن النظام الآلي لم يحدث البيانات ولم يقبل إصدار تصاريح جديدة وسجل التصاريح بأثر رجعي، وما زلنا نعاني من عدم القدرة على وضع عمالة جديدة على تراخيص الصيد.



وأشار إلى أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في عدم تجديد ملفات رخص الصيد بالنظام الآلي في «القوى العاملة» رغم تجديدها من جهات الإصدار وتفعيل الرقم الآلي من البطاقة المدنية، ولكن عدم قبول النظام تجديد رخص الصيد عطل جزءا من التراخيص وعرقل تجديد إقامات بعض الصيادين المسجلة على الملفات، مطالبا بسرعة حل مشكلة ملفات رخص الصيد.