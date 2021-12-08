العمل يوم الجمعة من 7.30 صباحاً إلى 12:00 ظهراً.. بمعدل 4 ساعات ونصف فقط



في خطوة غير مسبوقة في دول المنطقة، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس، عن تحولها إلى نظام العمل أربعة أيام ونصف يوم عمل أسبوعيا، وذلك ابتداء من العام المقبل، على أن تكون عطلة نهاية الأسبوع بالكامل يومي السبت والأحد، في خطوة تهدف إلى جعل اقتصادها يتماشى على نحو أفضل مع الأسواق العالمية.



وسيطبق هذا القرار على جميع الجهات في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة، حيث ستكون ساعات الدوام الرسمي بناء على القرار الجديد من الساعة 7:30 صباحا إلى 3:30 بعد الظهر من الاثنين إلى الخميس 8 ساعات عمل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.



وستكون ساعات العمل يوم الجمعة من الساعة 7.30 صباحا إلى 12:00 ظهرا (4 ساعات ونصف)، وسيتم الإعلان لاحقا عن ساعات الدوام في المدارس الحكومية في الدولة.



وسيتضمن النظام الجديد إمكانية تطبيق ساعات الدوام المرنة ونظام العمل عن بعد يوم الجمعة في الجهات الاتحادية، على أن تقر الجهات الاتحادية آليات التنفيذ، وبما تقتضيه مصلحة سير العمل في هذه الجهات، كما تم بناء على القرار توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة، لتكون الساعة 1:15 ظهرا على مستوى الدولة طوال العام.



وقالت الحكومة في بيان إن هذه الخطوة ستعزز «موقع دولة الإمارات على خارطة الأعمال كمركز اقتصادي عالمي، حيث سيسهم في تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية، ويعزز من موقعها الاستراتيجي المهم والفاعل في الاقتصاد العالمي، خاصة أن النظام الجديد للعمل الأسبوعي يؤمن تطابق أيام التبادلات والتعاملات التجارية والاقتصادية والمالية مع الدول التي تعتمد العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد».



وتابع البيان: «اعتماد نظام أيام العمل والعطلة الأسبوعية الجديد سيدعم القطاع المالي، حيث إنه سيعمل على المواءمة مع أيام العمل في البورصات وأسواق المال العالمية، بالإضافة إلى البنوك العالمية، وبالتالي سيعزز النظام الجديد أداء أسواق الأسهم والبنوك وشركات التأمين والتجارة الخارجية للإمارات».



وفي هذا السياق، قال وزير الموارد البشرية والتوطين في الإمارات عبدالرحمن العور، إن تغيير أيام الراحة الأسبوعية في الدولة يؤمل أن يجذب المزيد من رأس المال إلى البورصتين والمواهب إلى اقتصاد الإمارات، مشيرا إلى إن التغيير سيسمح لبورصتي الإمارات لأن تكونا أكثر توافقا وتكاملا مع الأسواق الأخرى حول العالم.



وأضاف الوزير الإماراتي أن البنك المركزي سيتناول التغيير في ساعات العمل مع البنوك في الوقت المناسب بتفاصيل يرون أنها ضرورية للتواصل مع البنوك، حيث سيغير ساعات العمل للامتثال لعطلة نهاية الأسبوع الجديدة، لافتا إلى أن ساعات العمل ستعزز اندماج القطاع المصرفي الإماراتي مع المجتمع المصرفي العالمي، وأشار إلى أن القطاع الخاص سيكون لديه مرونة في اختيار عطلة نهاية الأسبوع للموظفين لديه.

نظام العمل الأسبوعي الجديد في الإمارات







































