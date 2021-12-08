قال البنك التجاري الكويتي إنه قام تدريب نخبة من طلبة كلية الكويت التقنية بالتعاون مع قطاع تكنولوجيا المعلومات وإدارة التدريب والتطوير بالبنك، عن طريق تصميم برنامج خاص للطلبة يتناسب مع تخصصاتهم.



هذا، وقد شمل التدريب الميداني زيارة الطلبة لإدارات مختلفة تابعة لقطاع تكنولوجيا المعلومات ممثلة بإدارة الشبكات، أمن تكنولوجيا المعلومات، البنية الأساسية، هندسة القنوات وأخيرا إدارة الوحدة/ البرامج الأساسية حيث قامت كل إدارة باختصاصها بتدريب الطلبة واطلاعهم على المهام المرتبطة بها.



وفي هذا الصدد، أشاد مدير عام قطاع الموارد البشرية بالبنك صادق عبدالله، بهذه المبادرة من قبل الجامعات والكليات المختلفة في الكويت، مشيرا إلى ترحيب البنك دوما بمثل هذه المبادرات والتي تهدف إلى تدريب الكوادر الوطنية الشابة وتسخير كل خبرات البنك لصقل مهاراتهم بالإضافة إلى إعداد برنامج تدريبي يتناسب مع تخصصاتهم لغرض تأهيلهم للعمل في القطاع المصرفي.



وأعرب الطلبة المتدربون عن سعادتهم بهذه التجربة الفريدة وعن امتنانهم للبنك الذي منحهم الفرصة للاستفادة من الخبرات المتوافرة لديه في مجال تكنولوجيا المعلومات المرتبط بالواقع العملي في القطاع المصرفي.