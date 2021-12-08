فاجأ بنك الخليج رواد مجمع 360 في عطلة نهاية الأسبوع بعروض وفعاليات عدة بالتعاون مع V-Thru ومجموعة من المطاعم المتواجدة في المجمع، حيث جاءت هذه المشاركة ضمن التزام بنك الخليج بتعزيز الاستدامة الاقتصادية، ودعم المشاريع المحلية.



واستمرت مشاركة بنك الخليج على مدى يومي الخميس والجمعة، في منطقة المطاعم في مجمع 360، حيث حصل رواد المجمع من عملاء بنك الخليج على فرصة المشاركة في مسابقة فيديو، ويكافئ الفائز فيها بمبلغ دينارين يضافان إلى حسابه على V-Thru لاستخدامهما عند الشراء من المطاعم المشاركة في هذه الحملة.

وقد كانت الأجواء حماسية جدا، خصوصا مع الموسيقى الحية وجناح التصوير من بنك الخليج.



ويحرص بنك الخليج دائما على انتهاز جميع الفرص لدعم الاقتصاد المحلي ضمن التزامه بتعزيز الاستدامة الاقتصادية.

ومن هذا المنطلق أتى التعاون مع التطبيق الكويتي V-Thru، الذي يشمل مجموعة كبيرة من المطاعم والمقاهي، ويقدم عدة خدمات مميزة لعملائه.