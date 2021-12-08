أعلنت شركة العقارات المتحدة عن إضاءتها لكل من مارينا مول ومارينا كريسنت «عالم المارينا» باللون البرتقالي، وذلك دعما للمبادرة العالمية للقضاء على العنف ضد المرأة والتي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة تحت شعار «لون العالم برتقاليا» لمدة 16 عشر يوما من تاريخ 25 نوفمبر ولغاية 10 ديسمبر 2021.



وفي هذا السياق، قالت رئيسة مجلس إدارة شركة العقارات المتحدة الشيخة بيبي ناصر صباح الأحمد: «ندعم المبادرات العالمية لمنظمة الأمم المتحدة الهادفة إلى معالجة القضايا الاجتماعية وكذلك الإجراءات المتخذة ضد انتهاكات حقوق الإنسان.

إذ نقف جميعا متحدين ضد العنف تأكيدا على التزامنا الواضح للدفاع عن حقوق المرأة والفتيات أيضا بهدف العيش في عالم آمن دون شعورهن بالخوف أو تعرضهن إلى سوء المعاملة أو الاضطهاد».



من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة مازن حوا: «إن إضاءة عالم المارينا باللون البرتقالي ليست للتضامن مع القضية فحسب إنما للتذكير بآثار العنف ضد المرأة وكيفية التصدي له.

حيث تعكف شركة العقارات المتحدة على مشاركتها للمبادرات الاجتماعية من أجل الارتقاء بالمجتمعات التي تعمل بها لتحقيق الرخاء والمساواة وتكافؤ الفرص».



يذكر أن المبادرة العالمية «لون العالم برتقاليا» التي أطلقتها الأمم المتحدة مؤخرا تهدف إلى تعزيز الجهود العالمية الداعية إلى وضع حد للعنف ضد النساء والفتيات، والتي تتضرر منه واحدة من كل ثلاث في جميع أنحاء العالم. وفي إطار مسؤوليتها الاجتماعية.



وتعمل شركة العقارات المتحدة على إبراز رسالتها ودورها الريادي لهذه المبادرة في المجتمع على أهمية مكافحة ظاهرة العنف بكافة أشكاله ضد الجنسين، خاصة ضد النساء والفتيات، وكذلك دعم التشريعات والقوانين لحماية الأسرة من أجل تنمية واستقرار المجتمعات لتسهم بذلك في بناء أوطان مستدامة.



كما تواصل الشركة إسهاماتها وتطبيقها لبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها تمكين وتعزيز المساواة بين الجنسين.