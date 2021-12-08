في إطار حرص الشركة الكويتية لنفط الخليج على خدمة العاملين بالشركة والسعي في الوقت نفسه لمساندة الجهود المجتمعية لعدد من الجهات الخدمية المجتمعية المختلفة، قامت الشركة بالتعاون مع عدد من الجهات بتنفيذ أنشطة داخلية لعامليها مثل توفير اللقاحات الموسمية لأمراض الشتاء بالتعاون مع مستشفى الأحمدي فريق خدمات الطب الوقائي، واليوم العالمي للتوعية بمرض السكري بالتعاون مع رابطة السكر الكويتية، وحملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم المركزي.



وفي الصدد، قال مدير مجموعة مساندة الإدارة في الشركة الكويتية لنفط الخليج فلاح العنزي، إن الشركة تسعى دوما لخدمة عامليها وتوفير بيئة عمل جاذبة لهم وذلك من خلال التعاون مع الجهات المحلية التي من شأنها توفير ما يساعد في تحقيق هذا الهدف.



وأضاف أن ما قامت به المجموعة خلال الفترة الأخيرة من خلال فريق عمل العلاقات العامة والإعلام التابع لها كان من شأنه تحقيق مساهمة مجتمعية بجانب خدمته للعاملين لاسيما حملة التبرع بالدم الذي تم تنظيمها في مقر مكتب الشركة الرئيسي في الأحمدي واستقطبت مشاركة متميزة من عدد كبير من العاملين ما كان له أثر كبير في توفير مساهمة جيدة لمخزون بنك الدم.



وأوضح العنزي أنه بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض السكري في نوفمبر الماضي تم التعاون كذلك مع رابطة السكر الكويتية لتوعية العاملين بهذا المرض وسبل الوقاية منه والتعايش معه للمصابين لحياة أكثر صحة وسلاسة، متوجها بالشكر للرابطة على دعمها ومساندتها لجهود الشركة في هذا الصدد.



وختاما توجه العنزي بخالص الشكر والتقدير لجميع الجهات التي تم التعاون معها لتنفيذ تلك الأنشطة، مقدرا جهودهم ومبادراتهم لخدمة الجهود المجتمعية المحلية ورفع الوعي الفردي مستهدفة مختلف فئات المجتمع لتحقيق رسالتها ورؤيتها.