برودة القدمين في الشتاء.. علامة على وجود مشكلة صحية



يشعر الكثيرون ببرودة بالقدمين في الشتاء حتى مع التدفئة، لذلك فإن الطقس البارد قد لا يكون السبب الوحيد الكامن وراء هذه الحالة. وإذا استمرت برودة القدمين رغم ارتداء الجوارب الدافئة والناعمة، فإن هذا قد يكون علامة على وجود مشكلة صحية قد تتطلب زيارة فورية للطبيب. ونقلت دراسة علمية أن هناك 5 أسباب رئيسية لبرودة القدمين المستمرة.



قصور الغدة الدرقية: يعني قصور الغدة الدرقية أنها خاملة ولا تنتج ما يكفي من الهرمونات لتعمل بشكل صحيح، حيث يمكن أن تؤدي الغدة الدرقية غير النشطة إلى انخفاض الدورة الدموية، وانخفاض تدفق الدم إلى القدمين والشعور العام بالقدم الباردة، لأن هذه الهرمونات تؤثر على الكثير من الأعضاء في الجسم وتساعد في تحويل الطعام إلى طاقة. مرض رينود: يعني مرض رينود أن جسمك يبالغ في رد فعله تجاه البرد، وهو حالة نادرة تتسبب في تضييق الأوعية الدموية في اليدين والقدمين كلما شعرت بالبرد أو التوتر. وعندما تنخفض درجات الحرارة، قد تلاحظ أن يديك وقدميك تشعر بالخدر أو برودة الجليد. وإذا لاحظت هذه الأعراض فعليك زيارة الطبيب لتتمكن من الحصول على العلاج المناسب وتحديد السبب الكامل وراء حالتك بالتدقيق.



داء السكري: قد يؤدي مرض السكري إلى برودة القدمين بسبب بعض المضاعفات، والتي قد تشمل الاعتلال العصبي المحيطي، وهذا يعني حدوث تلف في أعصاب القدمين ما يسبب الشعور بالبرودة، في حين أنها ستكون في درجة حرارة طبيعية عند لمسها. وقد يكون الاعتلال العصبي المحيطي ناتجا عن أمراض المناعة الذاتية ونقص الفيتامينات وبعض الأدوية ومرض السكري. أما مرض الشريان المحيطي فيعكس هذا أن هناك مشاكل في تدفق الدم، حيث يمكن لضعف الدورة الدموية أن تجعل القدمين تشعران بالبرودة.



ضغط عصبي: يمكن أن يتسبب التوتر في ضخ الدم نحو القلب وبعيدا عن الأطراف، وبالتالي هذا ما قد يجعلك تشعر بالبرودة في أصابع يديك وقدميك، فإذا كنت تعاني من الإجهاد وتجد صعوبة في إدارته، فاطلب نصيحة طبيبك. ارتفاع الكوليسترول: إذا كنت تعاني من برودة القدمين، فقد يكون ذلك بسبب تراكم الكوليسترول في الأوعية الدموية أو بسبب الالتهاب. ويمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إلى مشاكل في الدورة الدموية، مثل منع تدفق الدم الكافي إلى القدمين، وهو ما يمكن أن يتسبب في الشعور ببرودة القدمين.

عن «نيويورك بوست»