مفرح الشمري



الحضور في مهرجان الكويت المسرحي يفوق الوصف سواء من فنانين أو جمهور، والجهد الذي تبذله «بنات ادارة المسرح» في عملية التنسيق والمتابعة والترحيب كذلك يفوق الوصف، لكن هناك فئة من الفنانين خصوصا الشباب «شايفين حالهم VIP أكثر من اللازم ويتعاملون بفوقية مع« بنات ادارة المسرح»اللاتي يقمن بواجبهن على أكمل وجه.



لهؤلاء الفئة أقول: الاحترام واجب، والتزامكم بالتعليمات كذلك واجب، و«شوفة النفس» ما لها



أي داع حتى لوكنت مشهورا وعندك ملايين المتابعين لأن الكل في مسرح الدسمة VIP وليس انتم فقط، وأتمنى من هؤلاء الفنانين أن يحترموا المنظمين في ادارة المسرح عندما يطلب منهم الخروج الى خارج المسرح حتى لا يسببوا الإزعاج للمشاركين في الندوة التطبيقية، وأتمنى المنظر اللي شاهدته امس الأول ما اشوفه مرة ثانية حتى لا نذكر اسماء الفنانين الذين يعتبرون أنفسهم VIP وهم في الحقيقة فارغون من الداخل.. اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد!