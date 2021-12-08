قدم عضو المجلس البلدي د.حسن كمال اقتراحا باستحداث مخرج لمواقف مركز ضاحية جمعية الدسمة التعاونية.



وقال كمال في اقتراحه: تسهيلا على مرتادي مرافق جمعية الدسمة التعاونية وصالة الأفراح الحديثة ومستوصف سيد عبدالرزاق الزلزلة الصحي في منطقة الدسمة، وللاستفادة من المواقف السطحية الحالية والمتعددة الأدوار مستقبلا خلف صالة الأفراح والمستوصف، فإن المواقف بحاجة إلى مدخل أو مخرج إضافي للمركبات لاستغلالها بطريقة آمنة وفعالة.



لذا اقترح: استحداث مخرج للمواقف الخلفية على شارع الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب (ع)، يقع بين مبنى صالة الأفراح الحديثة ومبنى مستوصف سيد عبدالرزاق الزلزلة الصحي، ضمن مركز ضاحية الدسمة، مع ضرورة التنسيق مع وزارتي الداخلية والأشغال والهيئة العامة للطرق والنقل البري والجهات الحكومية ذات العلاقة. كما قدم كمال اقتراحا آخر باستحداث التفاف على شارع التعاون.



وذكر في اقتراحه انه بعد الازدحامات المرورية على شارعي التعاون والبلاجات ودوار البدع، تم تطوير الدوار وإنشاء جسر علوي لربط الشارعين ولتخفيف الضغط المروري على دوار البدع للقادمين من شارع التعاون والراغبين بالاستدارة.



لذا اقترح: استحداث التفاف على نهاية شارع التعاون وقبل دوار البدع، تحت الجسر العلوي الجديد، وذلك للراغبين في الاستدارة باتجاه منطقة الرميثية من دون الدخول على دوار البدع، مع ضرورة التنسيق مع وزارتي الأشغال والداخلية والهيئة العامة للطرق والنقل البري والجهات الحكومية ذات العلاقة.