«وجود ميل غيبسون في هوليوود، يعني أن ثقافة الإلغاء غير موجودة»

جوشوا مالينا، الممثل الأميركي، يؤكد أن قوة ثقافة الإلغاء تتمثل في إزالة شخصيات مثل ميل غيبسون من المجال العام، وذلك بعد أخبار عن اقتراف ميل غيبسون لعدد من الانتهاكات العنصرية.