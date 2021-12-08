«الاستقالة من وظيفة مملة مناسبة تستحق الاحتفال»
الأمير هاري يؤكد ضرورة الاستقالة من الوظائف التي لا تجلب السعادة للموظفين.
«تعامل الولايات المتحدة مع الصين وروسيا يعود بنا إلى أجواء الحرب الباردة»
جون كنج الصحافي والمعلق السياسي الأميركي، تعليقا على خبر مقاطعة الولايات المتحدة للأولمبياد الصيني 2022.
«ينبغي أن تكون مكاتب الإدارة داخل المصنع مع العمال، وليست في برج عاجي بعيد»
إيلون ماسك، الملياردير الأميركي، يؤكد أنه يحرص على أن تكون المكاتب الإدارية داخل المصنع، وليست بعيدة عنه في برج مستقل بالمديرين.
«وجود ميل غيبسون في هوليوود، يعني أن ثقافة الإلغاء غير موجودة»
جوشوا مالينا، الممثل الأميركي، يؤكد أن قوة ثقافة الإلغاء تتمثل في إزالة شخصيات مثل ميل غيبسون من المجال العام، وذلك بعد أخبار عن اقتراف ميل غيبسون لعدد من الانتهاكات العنصرية.
«الغناء بفستان يزن نحو 30 كغم مهمة شاقة»
ماريا كاري، المغنية الأميركية، تؤكد أن الفستان الذي ارتدته في حفلها الأخير كان ثقيلا للغاية.