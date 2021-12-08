أعلنت جامعة الكويت أمس عن قبول 212 طالبا وطالبة من المقيمين بصورة غير قانونية خلال الفصل الأول من العام الدراسي 2021/2022.



وقال القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بالجامعة د.مشعل الغربللي لـ «كونا» إن عدد الطالبات المقبولات من المقيمين بصورة غير قانونية بلغ 150 طالبة، فضلا عن 62 طالبا يتوزعون على مختلف كليات الجامعة، مضيفا أن كلية العلوم جاءت في المرتبة الأولى من حيث قبول الطلبة المقيمين بصورة غير قانونية بواقع 50 طالبا وطالبة تليها كلية الآداب بـ 45 طالبا وطالبة ثم كلية التربية بـ 40 طالبا وطالبة.



وأوضح أنه تم أيضا قبول 18 طالبا وطالبة في كلية العلوم الحياتية و16 طالبا وطالبة في كلية العلوم الطبية المساعدة و13 طالبا وطالبة في كلية العلوم الاجتماعية و10 طلاب وطالبات في كلية الحقوق، في حين توزع بقية الطلبة على مختلف الكليات الأخرى، مشيدا بالتنسيق المستمر بين جامعة الكويت والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في عملية تسجيل الطلبة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية.