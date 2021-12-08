قضت محكمة في بنغلادش الأربعاء بالاعدام على عشرين شخصا في إطار قضية قتل طالب العام 2019 انتقد الحكومة عبر وسائل التواصل الاجتماعي على ما أفاد المدعي العام وكالة فرانس برس.

وقال المدعي العام عبد الله ابو "حكم على عشرين شخصا بالاعدام وعلى خمسة آخرين بالسجن مدى الحياة في قضية قتل أبرار فهد".

وعثر على جثة أبرار فهد البالغ 21 عاما، في غرفته في مسكن الطلاب في جامعة الهندسة والتكنولوجيا في دكا في تشرين الأول/اكتوبر 2019.

وقال بركة الله والد أبرار فهد للصحافيين أمام المحكمة بعد صدور الحكم "أنا سعيد بالحكم. واتمنى أن تنفذ العقوبات قريبا".

قبل ساعات على قتله، نشر الشاب عبر فيسبوك انتقادات لرئيسة وزراء بنغلادش شيخة حسينة التي كانت وقعت للتو اتفاقا حول المياه مع الهند.

وتعرض فهد للضرب بهراوات كريكت وأدوات حادة أخرى مدة ست ساعات من قبل 25 من زملائه في رابطة شهاترا في بنغلادش، الفرع الجامعي من حزب رابطة عوامي الحاكم.