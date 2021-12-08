أكد الدكتور أشرف شاكر رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر أن اقتراب كويكب (4660 نيريوس)، يوم السبت المقبل، من كوكب الأرض لا يشكل تهديدًا عليه، مشيرًا إلى أن الكويكب يبلغ طوله برج إيفل، وتقدر قيمة صخوره التي تحتوى على المعادن الثمينة بنحو 5 مليارات دولار وذلك فقًا لوكالة "ناسا".

وأضاف الدكتور أشرف شاكر - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن هذا الكويكب سيطير بالقرب من كوكب الأرض على مسافة 3.9 مليون كيلومتر، وهي مسافة تزيد 10 مرات على المسافة بين الأرض والقمر، أي أن الأرض ستكون آمنه تمامًا عند مروره.

وأوضح أن أقرب اقتراب له سيحدث في الساعة 13:51 بالتوقيت العالمي، وقد تسبب مرور هذا الكويكب عدة مرات في تصنيفه على أنه كويكب يحتمل أن يكون خطيرًا، وذلك لأن مداره يقترب من مدار الأرض عدة مرات كل قرن ولأنه يمر بها ببطىء.

وأشار إلى أن نيريوس يكمل مداره حول الشمس كل 661 يومًا (1.81 سنة أرضية)، موضحًا أن طول الكويكب 330 مترًا و سرعته 6.6 كم/ث ولمعانه 13.1 قدر نجمي وهذا خافت جدًا بالنسبة للعين.

وقال إن أخفت قدر نجمي يمكن أن تراه العين هو 6 قدر نجمي ولذلك يحتاج الراصد لمنظار جيد ليرى هذا الكويكب "تلسكوب 8 بوصات (20 سم) أو أكبر".

جدير بالذكر أن كوكب نيريوس سيكون على بعد 10 أضعاف بعد القمر من الأرض، يوم السبت المقبل، وهي المسافة الأقرب له من الأرض حتى عام 2060، حيث سيقترب نيريوس من الأرض ويكون على بعد 3 أضعاف بعد القمر عن الأرض فقط.