سجلت ألمانيا أعلى عدد وفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية منذ شباط/فبراير الماضي.

فقد أعلن معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأمراض اليوم الأربعاء أنه تم تسجيل 527 حالة وفاة جراء كورونا في غضون يوم واحد.

وسجلت ألمانيا أعلى حصيلة وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن يوم 14كانون ثان/يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وبحسب البيانات، بلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها في ألمانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 69601 حالة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وعلى سبيل المقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الأربعاء الماضي 67186 إصابة.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم الأربعاء 427 إصابة ، مقابل 2ر432 إصابة أمس الثلاثاء. وتم تسجيل أدنى معدل في 6 تموز/يوليو الماضي عند 9ر4 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 6 ملايين و291 ألفا و621 حالة.

يُذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا يوم 27 كانون ثان/يناير عام .2020

وبلغ المعدل الإسبوعي لحالات العلاج من كورونا في المستشفيات بين كل مئة ألف نسمة 45ر5 حالة أمس الثلاثاء. وتم تسجيل أعلى معدل خلال موسم عيد الميلاد الماضي (الكريسماس) عند 5ر15 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 104 آلاف و47 حالة. وبلغ عدد المتعافين 5 ملايين و225 ألفا و700 شخص.