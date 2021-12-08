أعرب الفنان القدير أحمد بدير، عن بالغ استيائه بسبب تكرار ترويج شائعة وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مكثف طيلة الفترة الماضية.

وقال بدير - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - : "في الحقيقة أنا لا أعلم ما الذي يستفيده مثل هؤلاء من تكرار ترويج شائعة وفاتي بشكل مكثف خلال الفترة الأخيرة، وعايز أقول لمروجي هذه الشائعات ربنا يهديكم، أنا بفضل الله بصحة جيدة، وأمارس حياتي بشكل طبيعي".

كان بدير قد اعتذر عن عدم حضور حفل تكريمه بمهرجان أيام قرطاج المسرحية، وذلك بسبب وفاة شقيقه منذ أيام قليلة، حيث كان مقررا مشاركته في الاحتفال باليوم المصري ضمن فعاليات المهرجان يوم 10 ديسمبر الجاري.

وأشار بدير إلى أنه سيستأنف خلال الساعات القليلة المقبلة، تصوير مشاهده الأخيرة من مسلسله الجديد "آخر دور"، موضحا أنه يقدم شخصية مختلفة تماما عما قدمه من قبل .