أظهرت بيانات جرى نشرها اليوم الأربعاء أن ما يقرب من واحدة من كل ثلاث أسر في كوريا الجنوبية كانت تتكون من شخص واحد في العام الماضي.

ووصلت نسبة الأسر المكونة من فرد واحد لمستوى قياسي، حيث شكلت 7ر31% من الإجمالي العام الماضي، بزيادة من 2ر30% في العام الذي سبقه، وفقا للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء الكورية.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن وكالة الإحصاء أن إجمالي عدد الأسر المكونة من فرد واحد بلغ 64ر6 مليون في عام 2020، ارتفاعا من 15ر6 مليون قبل عام.

وتواصل نسبة الأسر المكونة من فرد واحد الارتفاع منذ عام 2015، عندما كانت النسبة 2ر27% .

وجاءت البيانات متماشية مع التغيرات الديموغرافية في البلاد.

ويتزايد عدد الشباب الكوريين الجنوبيين الذين يؤخرون الزواج أو يتخلون عنه بسبب الصعوبات الاقتصادية والتغيرات في الأعراف الاجتماعية، ما أدى إلى انخفاض معدل المواليد المنخفض بالفعل.

وتشهد البلاد أيضا شيخوخة سريعة مع توقع أنها ستصبح مجتمعا متقدما للغاية في العمر في عام 2025، حيث ستصل نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فما فوق إلى 20% من إجمالي السكان.

ومن بين الأسر المكونة من فرد واحد، كان الأشخاص في العشرينات من العمر يمثلون النسبة الأكبر بنسبة 1ر19% في العام الماضي.