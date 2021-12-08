أعلنت عملاقة الأغذية السويسرية "نستلة" أنّها خفّضت حصّتها في مجموعة مستحضرات التجميل الفرنسية "لوريال" ببيعها أسهماً بقيمة 8.9 مليار يورو (10 مليارات دولار).

وقالت نستلة في بيان إنّها باعت 22.26 مليوناً من أسهمها في لوريال مقابل 400 يورو للسهم الواحد.

وأضافت أنّها "تظلّ تدعم بالكامل (...) استراتيجية خلق القيمة" التي تتّبعها المجموعة الفرنسية.

من جهتها قالت لوريال في بيان منفصل إنّ الأسهم التي باعتها نستلة وتمثّل أربعة بالمئة من إجمالي رأسمال المجموعة الفرنسية سيتم إلغاؤها.

وأوضحت لوريال في بيانها أنّ عملية إعادة شراء هذه الأسهم ستزيد حصص المساهمين في المجموعة.

ووفقاً لبيان المجموعة الفرنسية فإنّ حصّة مساهمي عائلة بيتانكور مايرز في لوريال سترتفع من 33.3 بالمئة إلى 34.7 بالمئة.

وأضاف البيان أنّ "إعادة شراء الأسهم سيتم تمويلها بطريقة متوازنة، من السيولة النقدية المتوفرة لدى المجموعة من ناحية، وقروض جديدة من ناحية أخرى".

ونقل البيان عن جان-بول آغون رئيس مجلس إدارة لوريال قوله إنّ هذه الخطوة "تشكّل مدماكاً إستراتيجياً جديداً في تعزيز استقرار المساهمين في لوريال حول عائلة مؤسّسة بيتنكور مايرز وشركة نستلة".