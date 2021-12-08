بعد 20 عاماً من النسخة الأولى من لعبتها "هيلو"، تأمل شركة "مايكروسوفت" في زيادة مبيعات الجيل الأحدث من أجهزتها لألعاب الفيديو "إكس بوكس"، وتنشيط سلسلة الخيال العلمي العسكري، مع إصدار حلقة جديدة منها

وتتمحور "هيلو إنفينيت" التي تصلح لأجهزة الألعاب والكمبيوتر على السواء على مغامرات شخصية "ماستر تشيف" الذي يخوض بترسانته من الأسلحة الثقيلة ودرعه الواقية صراعاً بين النجوم يجري في القرن السادس والعشرين.

وللجزء الجديد المرتقب جداً من السلسلة أهمية كبيرة "لمنظومة إكس بوكس بأكملها" ، على ما رأى مات بيسكاتيلا من شركة الأبحاث "إن بي دي غروب".

وأضاف الخبير في القطاع أن صدور الجزء الجديد "مهم للأجهزة الجديدة، ولكن ليس لها وحدها"، مذكّراً بان "مايكروسوفت" تستهدف بها أيضاً مجموعة اللاعبين الذي يستخدمون خدمات الألعاب بحسب الطلب بفضل الحوسبة السحابية (مِن بُعد).

وتعوّل الشركة الأميركية العملاقة على "هيلو إنفينيت" لتعويض جزء من تأخرها عن "سوني"، نظراً إلى أن المجموعتين طرحتا في الأسواق أحدث أجهزة الألعاب التي تنتجانها بفارق بضعة أيام في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن "أمبير أناليسيس" أن الشركة اليابانية باعت 12,8 مليون جهاز "بلاي ستايشن 5" حتى نهاية أيلول/سبتمبر، أي نحو ضعف ما بيع من "إكس بوكس" (إس و إكس) البالغ حتى التاريخ نفسه 6,7 ملايين جهاز.

أما "نينتندو سويتش" الذي تم إصداره عام 2017 ، فبيعت منه نحو 90 مليون نسخة.