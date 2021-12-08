أشادت الفنانة مي سليم، بفكرة ومعالجة مسلسل "على بُعد مسافة من الحب"، المقرر عرضه في رمضان المقبل ، مشيرة إلى أن قصة المسلسل مكتوبة بشكل مميز .

وقالت مي سليم ، في تصريح اليوم الأربعاء ، إن سيناريو المسلسل شجعها بشدة للتجربة، ولم تتردد في الموافقة على الإطلاق لأن أحداث العمل تجذب أي فنان، والفكرة والمعالجة المكتوبة مميزتان جدا.

وأشارت إلى أنها انتهت من تصوير المسلسل الذي سيعرض في رمضان 2022 ، وهو عمل مختلف عن التجارب التي سبق أن قدمتها، وأحداثه تدور في إطار مليء بالتفاصيل والأحداث .

وأكدت مي سليم أنها عملت على الشخصية عبر عدة مستويات من التحضير بداية من القراءة المتأنية للسيناريو لدراسة الشخصية وجميع ابعادها النفسية والاجتماعية وتفسير المواقف المختلفة التي تتخذها في حياتها وعلاقاتها مع المحيطين بها، إضافة إلى الاستماع لرؤية المخرج عن الدور وتفاصيله من خلال جلسات العمل التي قامت بها قبل التصوير، فضلا عن النقاشات التي كانت تحدث خلال التصوير .

وأشارت إلى أن أجواء التصوير كانت مميزة جدا، فكل فريق العمل بذل أقصى ما لديه من أجل ظهور العمل بشكل جيد، مؤكدة أن أكثر ما يشغلها هو ترك بصمة وتأثير مع الجمهور في الأدوار التي تقدمها.

وكانت مي سليم نشرت عبر حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي أمس الإعلان الدعائي للمسلسل حيث تصدرت مي الصورة التي ضمت أبطال المسلسل وكتبت "على بعد مسافة من الحب، رمضان 2022".

وينتمي المسلسل إلى نوعية الدراما الاجتماعية المعاصرة ذات الطابع التشويقي حيث يناقش مشاكل عديدة تقع فيها الأسر العربية، وتجسد مى سليم دور فتاة مصرية تدعى "نورا" ابنة الفنانة منى عبد الغنى.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من نجوم الوطن العربي منهم منى عبد الغني ، وتركي الكريديس، منيه، وهيلدا ياسين، احمد الخفاجي، وكاترين علي ، وسولاف جليل ،و سمر محمد، ومريم الغامدي،وسمير الناصر،و فؤاد الشوملي،و شاكر جابر،و إخراج حسام حجاوي.