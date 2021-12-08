أشاد الأسطورتان نيل لينون مدرب فريق سيلتك السابق وريو فرديناند مدافع مانشستر يونايتد السابق، بالدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم والإنجازات التي يحققها بعد كل مباراة يشارك فيها، واصفين الفرعون بأنه خارج عن السيطرة ومستواه الأقرب للأرجنتيني ليونيل ميسي.

ونقلت صحيفة (مترو) البريطانية عن لينون قوله في تصريحات إذاعية ، إن صلاح هو أقرب لاعب للمهاجم ليونيل ميسي لاعب برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الفرنسي، مضيفا :"صلاح يتفوق على أي لاعب آخر رأيته في السنوات الماضية، إنه الأقرب لمستوى ميسي وطريقة لعبه."

ويعتقد أنه لن يذهب إلى الدوري الإسباني الذي يكافح للبقاء ضمن الكبار، بالإضافة إلى أن محمد صلاح الآن في قمة مستواه حيث سجل هذا الموسم 13 هدفا وصنع 11 خلال 15 مباراة في الدوري الإنجليزي.

من جانبه، قال فرديناند : "محمد صلاح الآن خارج عن السيطرة، أنت تنظر إلى ميسي وكريستيانو رونالدو وإيرلينج هالاند وكيليان مبابي، هو مثلهم، لاعبون تنتظر منهم التسجيل في كل مباراة والجوع دائمًا لإحراز الأهداف".

وواصل محمد صلاح تألقه أمس وسجل هدفا في فوز ليفربول بثنائية مقابل هدف على ميلان، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.