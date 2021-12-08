أبقى البنك المركزي الأسترالي، على سياسته النقدية دون تغيير، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع.

وبحسب تقديرات البنك، ليس من المتوقع أن يتسبب المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، في انحراف التعافي الاقتصادي عن مساره.

وقررت لجنة السياسة النقدية ببنك الاحتياط الأسترالي، برئاسة المحافظ فيليب لوي، الإبقاء على سعر الصرف عند مستواه المنخفض القياسي (10ر0%) دون تغيير .

كما قررت اللجنة مواصلة شراء السندات الحكومية بمعدل 4 مليارات دولار أسبوعيا حتى منتصف شباط/فبراير المقبل على الأقل.

كما أكدت اللجنة مجددا أنه لن يتم رفع سعر الصرف قبل استقرار التضخم فعليا في إطار النطاق المستهدف (2% إلى 3%).

وأفاد المركزي الأسترالي بأن هذا سوف يتطلب ضبط سوق العمل بالشكل الكافي لرفع الأجور فعليا عما هي عليه الآن، ورجح أن يستغرق ذلك بعض الوقت.