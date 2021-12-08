ذكرت تقارير إعلامية أن وزارة النقل الفيتنامية اقترحت برنامجا تجريبيا لاستئناف بعض رحلات الطيران الدولية خلال المرحلة الثانية اعتبارا من 15 كانون أول/ديسمبر الحالي.

ونقلت إذاعة " فى أو فى " الفيتنامية المملوكة للدولة عن وثيقة قدمتها الوزارة إلى مجلس الوزراء القول إن المرحلة الثانية لاستئناف حركة الطيران ستبدأ في كانون ثان/يناير المقبل، مع تسيير رحلات إضافية إلى هونج كونج وباريس وفرانكفورت وموسكو.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء إلى أن اقتراح وزارة النقل يتضمن تسيير رحلات الطيران من وإلى عدة مقاصد منها بكين وطوكيو وسول وسان فرانسيسكو أو لوس أنجليس كمرحلة أولى.