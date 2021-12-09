الخبيزي: نعمل على توفير مرح بلا حدود لجميع أفراد العائلة ومحبي الترفيه.. وأقصى درجات الأمان لزوارنا



افتتحت شركة التمدين الترفيهية، التابعة لمجموعة التمدين والرائدة في مجال تشغيل وإدارة عالم الترفيه العائلي في الكويت، أحدث أفرع «سكاي زون» العلامة الأميركية الشهيرة عالميا وأول علامة تجارية ابتكرت مدن الترامبولين الداخلية في العالم وذلك في قلب مدينة الكويت بمول العاصمة الذي تم افتتاحه حديثا، لتصبح وجهة ترفيهية متميزة تلبي احتياجات عشاق المغامرة والمرح، وتأخذ الزائرين الى مستوى جديد من التسلية والمتعة العائلية.



وتوفر «سكاي زون» الجديدة في مول العاصمة، ألعابا شيقة وتنافسية تتحدى الجاذبية، من خلال لعب كرة المراوغة Dodge Ball، وكرة السلة Sky Slam، والقفز الحر The Wall، ومنطقة التحدي Challenge Zone، بالإضافة الى العاب سكاي نينجا Sky Ninja، والحائط المنزلق Wrapped Wall، والواقع الافتراضي VR ولمزيد من المتعة لعشاق الترامبولين، تم تجهيز منطقة مخصصة للأطفال، صممت وفق أعلى معايير وبروتوكولات السلامة كجزء من التزامها.



ولخلق تجربة لا تنسى في مدينة الترامبولين ذات المواصفات الفريدة، توفر «سكاي زون» مساحة رحبة لإقامة الفعاليات والمناسبات الخاصة، وذلك ضمن باقات مميزة تناسب الاحتياجات المختلفة والحفلات بأنواعها مثل أعياد الميلاد، أو حفلات التخرج والتجمعات العائلية أو فعاليات الشركات وغيرها من المناسبات.



وبهذه المناسبة قالت نائب مدير التسويق في التمدين الترفيهية نوف الخبيزي: نعمل على توفير مرح بلا حدود لجميع افراد العائلة ولمحبي الترفيه، ولذا حرصنا على تخصيص فريق عمل متمرس وذي خبرة عالية يسعى لخلق جو مرح للترفيه وإلهام ضيوفنا فضلا عن العمل المستمر على توفير اقصى درجات الأمان لزوارنا.



وأضافت الخبيزي: تأتي هذه الوجهة الترفيهية الجديدة استكمالا لسعينا المستمر من أجل تنويع محفظة شركة التمدين الترفيهية من تجارب ترفيهية متميزة في جميع أنحاء الكويت، وتحرص التمدين الترفيهية على تعزيز عنصر الابتكار في مراكزها الترفيهية حيث يتمتع كل موقع بميزات متنوعة ومتجددة، وفي سبيل الوصول إلى شريحة واسعة من العملاء، عملنا على تعزيز استراتيجيتنا للتوسع الجغرافي في الكويت من خلال افتتاح مراكز ترفيهية في مول 360 والكوت مول ومؤخرا في مول العاصمة، مع المزيد من المشاريع قيد التطوير منها الخيران أوتلت مول، ونعد بمواصلة تقديم تجارب ترفيهية مبتكرة تناسب جميع الفئات العمرية.



وتضم التمدين الترفيهية عددا من الوجهات الترفيهية تحت مظلتها منها إنفانيتي، أحد أكبر مراكز الترفيه الداخلية في الكويت، وذا بول رووم - وجهة البولينغ الرائدة، وفريز كلوب الذي يضم مجموعة واسعة من ألعاب المحاكاة وطاولات البلياردو واحدث ألعاب الفيديو، وميك ميننج الوجهة المثالية للتجارب الفنية والابداعية في مول 360، وكذلك إنفانيتي سي مركز الترفيه المتميز والمستوحى من أعماق البحار في الكوت مول، ووندر زون الذي افتتح مؤخرا في سوق الكوت.